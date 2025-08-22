Charros acarician la barrida sobre Algodoneros y Willie Calhoun emerge como figura clave

Los Charros de Jalisco están a un paso de concretar su pase a la Final de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol 2025, luego de imponerse con autoridad en sus primeros dos juegos frente a los Algodoneros de Unión Laguna en la serie semifinal.

Con este panorama, el conjunto tapatío tiene en sus manos la posibilidad de firmar la barrida, un escenario que ya habían acariciado en la ronda anterior frente a los Sultanes de Monterrey, aunque en aquella ocasión dejaron escapar la oportunidad.

La diferencia en esta serie ha tenido nombre y apellido: Willie Calhoun. El bateador estadounidense se ha convertido en el motor ofensivo más confiable para los Charros, castigando constantemente al pitcheo lagunero y respondiendo en los momentos de mayor tensión.

Calhoun figuró como uno de los hombres más determinantes en los compromisos que se disputaron en el estadio de la Revolución. En el juego uno, tuvo cuatro turnos al bat en los que logró una carrera, dos hits, un jonrón y remolcó tres anotaciones; mientras que, en el segundo cotejo, se presentó en tres ocasiones a batear, generando dos imparables, impulsando una anotación y llegando dos veces a home.

Cabe recordar que el “Osito” se incorporó a los Charros en la recta final del rol regular, precisamente en la última ventana de movimientos de la temporada 2025. A lo largo de la postemporada, Calhoun ha tenido aparición en los nueve juegos que Jalisco ha disputado al momento y en total ha producido nueve anotaciones y dos jonrones.

Sin embargo, a pesar de la inercia ganadora, en la escuadra existe la conciencia de que no pueden repetir los errores cometidos ante Monterrey cuando dejaron escapar la oportunidad de cerrar la serie en casa. Ahora, con la afición de su lado y el estadio Panamericano convertido en fortaleza, el reto es capitalizar la localía para consumar la barrida y evitar alargar la eliminatoria innecesariamente.

De lograrlo, los Charros no solo darían un golpe de autoridad rumbo a la final, sino que enviarían un claro mensaje al resto de los contendientes: este equipo tiene con qué soñar en grande, especialmente cuando Willie Calhoun mantiene encendido el madero.

Calendario de la Serie de Zona en el Panamericano

Sábado 23 de agosto

J3 | vs Unión Laguna | 18:00 horas

Domingo 24 de agosto

J4 | vs Unión Laguna | 17:00 horas

Lunes 25 de agosto

*J5 | vs Unión Laguna | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

MF