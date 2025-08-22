Mundial 2026: cuándo es y dónde ver el sorteo que será en Washington

Como lo anunció el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca, el Kennedy Center servirá como el lugar donde se conocen los grupos y partidos para el próximo Mundial.

El Kennedy Center es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año, a más de dos mil espectáculos, eventos y exposiciones.

"El sorteo marca un hito importante en el torneo y continuará la notable preparación para el mayor evento deportivo de la historia, mientras nos preparamos para numerosos eventos emblemáticos de la FIFA en América del Norte', dijo Infantino.

Además de los tres países anfitriones, 10 naciones ya se han clasificado para la Copa Mundial del próximo año: Argentina, Australia, Brasil, Ecuador, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

En total, el grupo de 42 de los 48 equipos que competirán en Canadá, México y Estados Unidos se conocerá al momento del sorteo, y las seis plazas finales se determinarán mediante un torneo de repechaje, en marzo del próximo año.

¿Dónde seguir el sorteo del Mundial 2026?

El evento será transmitido por la FIFA a través de sus canales oficiales, incluyendo su portal FIFA.com y la plataforma de streaming FIFA+. Este mismo se llevará a cabo en el mes de Diciembre de 2025, aunque hasta el momento no han dado a conocer el día exacto.

Asimismo, distintas televisoras con derechos de transmisión brindarán cobertura en vivo.

En México se podrá ver por TUDN, ViX y TV Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible en UniMás y TUDN.

MF