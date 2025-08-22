¿Quieres adoptar un perrito? Asiste a la Feria de la Adopción en Guadalajara

¿Estás pensando en sumar un miembro peludo a tu familia? La Feria de Adopción en Guadalajara es el lugar indicado, en donde además de encontrar a tu nuevo mejor amigo de cuatro patitas, también habrá talleres, vacunación y muchas sorpresas más.La cita es el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Parque de Los Altos en el municipio de Guadalajara.El Parque de Los Altos se encuentra en Ignacio Ramírez s/n esquina Guanajuato y Los Altos, Mezquitán Country.Además, en la Feria de Adopción de Guadalajara se realizarán talleres de:De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de Guadalajara, también habrá vacuna antirrábica y muchas sorpresas más. Es tu oportunidad para llevarte a casa un perrito y darle la oportunidad de tener un hogar responsable.NA