¿Quieres adoptar un perrito? Asiste a la Feria de la Adopción en Guadalajara

¿Estás pensando en sumar un miembro peludo a tu familia? La Feria de Adopción en Guadalajara es el lugar indicado, en donde además de encontrar a tu nuevo mejor amigo de cuatro patitas, también habrá talleres, vacunación y muchas sorpresas más.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Adopción de Guadalajara?

La cita es el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 de la mañana en el Parque de Los Altos en el municipio de Guadalajara.

El Parque de Los Altos se encuentra en Ignacio Ramírez s/n esquina Guanajuato y Los Altos, Mezquitán Country.

Además, en la Feria de Adopción de Guadalajara se realizarán talleres de:

Tenencia responsable.

Recicle y Crea.

Composta.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de Guadalajara, también habrá vacuna antirrábica y muchas sorpresas más.

Es tu oportunidad para llevarte a casa un perrito y darle la oportunidad de tener un hogar responsable.

