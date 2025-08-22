En rueda de prensa ofrecida este viernes, el vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, dio a conocer que no se trata de tres, sino cuatro los cuerpos localizados al interior de una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, en límites con Medrano, en Guadalajara.

Dijo, la camioneta Ford Ranger gris fue abandonada la noche del pasado martes, alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de las avenidas Jorge Delorme y Federico Medrano, y fue hasta el día de hoy que se supo del hallazgo de los cadáveres, por parte de elementos de la Policía de Guadalajara quienes acudieron a atender el reporte por olores fétidos.

En un inicio se determinó el hallazgo de dos cuerpos en la caja de la camioneta, que se hallaban en bolsas plásticas y cubiertos con diversos materiales, incluyendo una llanta, al parecer de refacción.

Debido a que los vidrios de la camioneta se encontraban polarizados, se apreciaba que en el interior de la cabina se encontraba un cuerpo más, por lo que fue llevada sin manipular a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Fue hasta este sitio, cuando se comenzaron los peritajes en torno al vehículo y al presunto cadáver, que se confirmó que se trataba de dos cuerpos y no solo de uno, pero que, además, correspondían a dos menores de edad. Se estima que se trata de una niña y de un niño de entre cinco y 10 años de edad.

"Nosotros pensábamos que era el cuerpo de una persona adulta, pero son los cuerpos de niños, los que están dentro de la cabina de esa camioneta que se encontró en el lugar. Se sigue en el procesamiento en este momento en el lugar del hallazgo, que fue la camioneta, para recabar más información en relación de cuáles son las causas de la muerte, tanto de estos pequeños como de los dos adultos. Al parecer, podemos presumir que es una familia la que fue victimada, también", detalló el vicefiscal.

Añadió que ya se tienen videograbaciones de la zona en las cuales se observa a la persona que llega conduciendo el vehículo, baja de él y lo deja abandonado para después huir en el sitio ya señalado. A partir de ello se seguirá trabajando para seguir la ruta que tomó e intentar dar con su paradero.

Por su parte, el comisario de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad, Juan González Castañeda, refirió que en estos momentos se encuentran reunidas las autoridades municipales, estatales y federales, para determinar si será necesario establecer alguna estrategia particular interinstitucional para contener los hechos que se han registrado en las últimas horas, dado que este es el segundo caso, en menos de 12 horas, en los que se registra el multihomicidio de una familia.

El primero de ellos fue el registrado en el municipio de El Arenal, donde sujetos a bordo de motocicletas irrumpieron en una vivienda de la colonia La Cima y asesinaron a cinco personas, entre ellos una menor de 16 años, su novio de 18, un joven de entre 25 a 30 años, una mujer de 48 y otro hombre de quien no se brindaron características.

En ambos casos, los multihomicidios ya son investigados por la Fiscalía de Jalisco para determinar las causas y tratar de dar con el paradero de los responsables. Los cuerpos se encuentran a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de las autopsias de Ley y de que sean reconocidos oficialmente por sus familias.

