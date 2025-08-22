Los cuerpos de, al parecer, tres personas, fueron localizados esta mañana por policías de la Comisaría de Guadalajara, al interior de una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, en la Perla Tapatía.

Fue en el cruce de las avenidas Jorge Delorme y Federico Medrano donde los policías tapatíos acudieron a atender el reporte de una camioneta de reciente modelo, de doble cabina, que tenía al menos tres días estacionada en dicha intersección. Cuando los uniformados se acercaron a ella, notaron un fuerte olor, por lo que procedieron a inspeccionarla.

Fue así que los oficiales encontraron en la parte trasera de la camioneta, sobre la caja, los cuerpos de un hombre y una mujer, así como, al parecer, un cuerpo más en la parte frontal, según lo que se alcanzaba a percibir desde los cristales polarizados.

De forma extraoficial, se supo que los cadáveres presentaban disparos de bala. Sin embargo, la Comisaría de Guadalajara señaló que será hasta que se les practique la autopsia de ley que se puedan determinar las causas del fallecimiento.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que puedan ser reconocidos oficialmente por alguno de sus familiares.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este 2025 se han registrado al menos 818 víctimas de casos de homicidio doloso, de los cuales por lo menos 92 correspondieron al municipio de Guadalajara.

