Fortalece Secretaría de Innovación el emprendimiento regional en Jalisco

Para impulsar emprendimientos en innovación, consolidar su modelo de negocio y vincular con el ecosistema emprendedor local y nacional, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT), arrancó la Ruta REDiNauta 2025. Se trata de un programa estatal diseñado para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas en las etapas de incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento. Con una visión clara hacia el desarrollo económico y la innovación regional, capacitará a 175 personas emprendedoras y empresarias, apoyando más de 60 proyectos de base tradicional y de alto impacto. Horacio Fernández Castillo, titular de SICyT, compartió su experiencia como emprendedor e instó a los participantes a seguir adelante a pesar de las adversidades. “Nosotros, en emprendimiento, generamos mucho; por eso es tan importante la vida económica, es la semilla. Son valiosísimos ustedes, necesitamos emprendedores cada vez más, no aflojen y ante cualquier obstáculo hay que levantarse, no pasa nada”, dijo Fernández Castillo.Las y los interesados en participar deben registrarse en https://redi.esmex.org/ antes del 21 de septiembre. El programa opera de manera simultánea en los REDi de Zapotlán, Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, utilizando una metodología de aprendizaje centrada en desafíos, orientada a la resolución de problemas reales de negocio. La estructura curricular está alineada con el modelo Innovation Readiness Level (IRL), permitiendo a los participantes avanzar de forma estructurada en función de su nivel de madurez emprendedora. La Ruta REDiNauta integra una combinación robusta de actividades para asegurar el crecimiento integral de los proyectos participantes, con capacitaciones, mentorías, asesorías técnicas, eventos de networking y un demo day regional. Nora Martín Galindo, Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, detalló las metas que se quieren alcanzar en esta ruta."Queremos dar más de 200 horas de contenido formativo, más de 100 horas de asesorías técnicas, vamos a tener más de 600 sesiones de mentorías individuales y más de 100 proyectos de negocios vinculados eso es lo que al final queremos lograr", explicó. SICyT reafirma su compromiso con la consolidación de un ecosistema de innovación robusto e inclusivo, impulsando el talento local y brindando herramientas concretas para el desarrollo de empresas con visión de futuro. Este programa representa un paso decisivo hacia la activación de Ruta REDiNauta como un modelo estatal de incubación y aceleración, contribuyendo al crecimiento sostenible y competitivo de Jalisco. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP