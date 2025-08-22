Viernes, 22 de Agosto 2025

Asesinan a 5 personas en El Arenal

Autoridades municipales acudieron al sitio; los responsables escaparon del lugar

Por: Marck Hernández

Autoridades municipales confirmaron que los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala. ESPECIAL

Cinco integrantes de una familia fueron asesinados a balazos en el municipio de El Arenal.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del fraccionamiento La Cima, sobre las calles Europa y Grecia, en aquel municipio.

El multihomicidio fue cometido aparentemente por un comando, quienes irrumpieron dentro de una vivienda para asesinar a madre y padre de familia, así como a un hijo, hija y al novio de esta última.

Autoridades municipales acudieron al sitio tras los reportes de vecinos y localizaron los cuerpos de la familia en la cochera, puerta principal, sala y recámara, todos con impactos de bala. 

Se desconoce cuál fue el motivo del crimen y los responsables escaparon del lugar.

