Cinco integrantes de una familia fueron asesinados a balazos en el municipio de El Arenal.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del fraccionamiento La Cima, sobre las calles Europa y Grecia, en aquel municipio.

El multihomicidio fue cometido aparentemente por un comando, quienes irrumpieron dentro de una vivienda para asesinar a madre y padre de familia, así como a un hijo, hija y al novio de esta última.

Autoridades municipales acudieron al sitio tras los reportes de vecinos y localizaron los cuerpos de la familia en la cochera, puerta principal, sala y recámara, todos con impactos de bala.

Se desconoce cuál fue el motivo del crimen y los responsables escaparon del lugar.

