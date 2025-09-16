Lluvia vuelve a desbordar el Arroyo Seco y afecta a habitantes de Tlajomulco

Tras la fuerte tormenta registrada la noche de este lunes, el Gobierno de Tlajomulco informó que ya desplegó un operativo especial que trabaja sobre la avenida Adolf B. Horn y en el fraccionamiento Los Sauces, donde nuevamente se presentaron afectaciones a causa del desbordamiento del Arroyo Seco.

“Desde primeras horas, brigadas de distintas dependencias municipales se encuentran en el punto brindando apoyo directo a los vecinos que sufrieron afectaciones y trabajando con maquinaria pesada para restablecer la infraestructura dañada” , afirmó la autoridad municipal a través de un comunicado.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires, explicó que en el cruce de Adolf Horn y el Arroyo Seco, unos metros antes del puente, el agua se desbordó hacia las vialidades, en particular hacia la calle Pedro Mirassou, lo que provocó una nueva inundación. Señaló que el colector del Arroyo Seco se encuentra saturado y no permite desaguar lo acumulado en dicha calle.

Además, dijo, el puente vehicular ha funcionado durante años como una represa y, al ser un cuello de botella, impide el flujo normal del agua, lo que ocasiona que esta se salga del cauce.

“Tenemos el problema nuevamente en la colindancia con el municipio de Tlaquepaque, frente a Villa Fontana, donde se perdió aproximadamente un tramo de 100 metros del bordo. Esto a causa del desbordamiento, ya que el nivel del agua del Arroyo Seco subió por encima del bordo de la margen derecha y se desbordó hacia la colonia Los Sauces. Además, con este desbordamiento se erosionó el bordo y tenemos daños en 90 a 100 metros de la margen derecha que ya están en proceso de reparación con maquinaria del municipio de Tlajomulco”, afirmó Héctor Chaires.

Asimismo, se registraron inundaciones en el cruce de Concepción y Champagnat, en la avenida Concepción y Adolf B. Horn, y en la calle 1 de mayo al cruce con Adolf B. Horn.

Hasta el momento, las únicas afectaciones en viviendas corresponden a la colonia Los Sauces, mientras que en el resto de las zonas las incidencias se han presentado únicamente en vía pública. Sin embargo, la autoridad municipal no ha dado a conocer la cifra de viviendas o fincas afectadas por este nuevo desbordamiento.

Ante dicha situación, el ayuntamiento de Tlajomulco afirmó que se mantendrá en la zona hasta atender en su totalidad la contingencia de manera integral, y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

MB

