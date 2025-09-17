Listo, Visor Urbano 2.0

Nos cuentan que en el Gobierno de Guadalajara por fin están haciendo que los trámites sean tan rápidos y sencillos que ni ellos mismos se lo creen.

Desde la Dirección de Obras Públicas lanzaron la Ventanilla Única, donde las solicitudes para las licencias de construcción siguen una sola línea... ¡sin confusión ni papelería volando por los aires!

Y por si eso fuera poco, está por aterrizar el Visor Urbano 2.0. ¿La misión? Que, al menos en teoría, los trámites sean 100% digitales y la corrupción quede tan lejos como las pilas de papeles. ¿Qué tal?



* * *



Los regidores de Tlaquepaque ya pusieron en marcha una mesa de trabajo con personal de la SIOP para hablar de las cinco obras estatales que se están llevando a cabo en el municipio.

Con el titular de Obra Pública del Ayuntamiento, Ernesto Alejandro Alba, y el subsecretario de Infraestructura Social del Estado, José María Goya Carmona, a la cabeza, la última reunión sirvió para anunciar que las obras tienen más del 60% de avance, en promedio. ¡Qué rapidez!

Entre ellas destacan: la pavimentación en la carretera a Chapala y la esperada Línea 4 del Tren Ligero. Pero, los regidores no desaprovecharon la oportunidad para lanzar algunas dudas sobre el impacto real de estas obras en la población, como el puente de Camino Real a Colima que, por más remodelado que esté, sigue provocando inundaciones.



* * *



Una vez más, las lluvias hicieron de las suyas en los mismos lugares donde, año tras año, las tragedias se repiten.

En Tlajomulco, la colonia Los Sauces fue nuevamente víctima de las inundaciones. Esta vez por el colapso de 100 metros de la barda perimetral del arroyo Seco, pero las autoridades están activas para solucionar el tema de fondo.

Y en Tlaquepaque, el vaso regulador del fraccionamiento Revolución volvió a desbordarse, liberando intensas corrientes de agua en la calle Mártires de Cananea. Como en cada temporada, el arroyo Seco demuestra ser uno de los puntos más peligrosos, mientras que la promesa de los vasos reguladores, especialmente en la zona de La Primavera, sigue siendo un pendiente.

La pregunta es clara: ¿Cuándo se tomarán en serio estas soluciones para reducir los riesgos y evitar que las tragedias se conviertan en una rutina cada temporada de lluvias?