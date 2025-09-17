Viene jornada poco lluviosa para la Ribera de Chapala; conoce el pronóstico

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este miércoles 17 de septiembre se espera que en algunas zonas de la Ribera de Chapala predomine un cielo parcialmente nublado, sin descartar la aparición de lluvias ya entrada la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 17 de septiembre de 2025

Ajijic

En Ajijic se espera que predomine una combinación de nubes y Sol a un cielo parcialmente nublado a lo largo del día. De acuerdo con Meteored, es posible que caiga una lluvia moderada ya entrada la noche, alrededor de las 23:00 horas.

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

No se descarta la posibilidad de que se presenten episodios de lluvia débil durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche. Durante el día se espera que predomine un cielo parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Del mismo modo, en Chapala se espera la presencia de nubes con momentos de claridad. De acuerdo con Meteored, a las 23:00 horas hay un 40% de probabilidad de que se presente una tormenta con actividad eléctrica. En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Se espera que en Ocotlán el cielo se muestre parcialmente nublado durante todo el día. No se descarta la posibilidad de un episodio de lluvia nocturna de baja intensidad.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 26° C, y la mínima los 15°.

MB