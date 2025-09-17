El CICEJ invita a participar en el Premio Ing. Enrique Dau Flores

“El Óscar de la ingeniería”, fue como describió al “Coloso de Plata” la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Aideé Avilés Mis. Ésta es la distinción Enrique Dau Flores, que año con año reconoce a lo mejor de la ingeniería y que se ha posicionado, a lo largo de 25 años, como el galardón más importante del gremio, no sólo en Jalisco, sino en todo el país. A poco más de dos meses de que se lleve a cabo la edición 22 de los premios, la ingeniera invitó a profesionistas y alumnos a sumarse al evento y presentar sus proyectos a fin de reconocer la excelencia en el ramo.“Nuestro Colegio se ha dado a la tarea de premiar a lo más reconocido y a lo más impactante del tema de ingeniería civil […]. Este premio se ha vuelto un referente. Es de los más importantes en la región. Con esta historia no hay otro equiparable en otra asociación de profesionistas. Nos volvemos referentes en la región y se podría decir que es la fiesta más esperada del año. Es el hecho de reconocer lo que se hace en Jalisco. El impacto que tiene, tanto de la iniciativa privada como de la parte pública, porque no solamente participa la parte de gobierno, sino que también hay mucho interés en la parte privada. Sabemos que hay inversiones que están viniendo a Jalisco, están viniendo a nuestra ciudad, y que realmente cambian la calidad de vida de las personas”, comentó.La entrega de los premios se llevará a cabo el 28 de noviembre en el Conjunto Santander, ubicado dentro del Centro Cultural Universitario, en Zapopan. Este año el galardón contará con 11 categorías: edificación, infraestructura urbana, espacios públicos, hidráulica y sanitaria, soluciones innovadoras, docencia, trayectoria profesional, tesis, constructor de excelencia, proyecto de excelencia e infraestructura social. La convocatoria cierra el próximo 17 de octubre y, con la intención de incluir a todo el gremio, también estudiantes universitarios y de posgrado pueden inscribir sus proyectos. La convocatoria está disponible en las redes sociales del CICEJ.En tanto, los trabajos se evaluarán en cinco ejes, salvo para las categorías de docencia y trayectoria profesional. Éstos son: impacto ambiental, impacto social, proceso constructivo, el proyecto y la integración. Este año se espera la asistencia de mil 200 personas y la orquesta de Pérez Prado amenizará el evento al lado de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.“Invitarlos a que nos muestren cómo la ingeniería civil en Jalisco está haciendo la diferencia a través de sus proyectos. Que no los dejen solamente en que se construyeron: nosotros queremos saber cómo le hicieron, cuáles fueron los retos que tuvieron que sortear para poder llegar a esa culminación del proyecto. También algo importante: necesitamos conocer a nivel de sociedad todo el impacto que tiene una infraestructura en la mejora de la calidad de vida de las personas”, mencionó la presidenta del CICEJ.Asimismo, añadió, este premio reconoce que en Jalisco existen proyectos de calidad y alta capacidad intelectual en el gremio de la ingeniería. En la Entidad se está haciendo investigación “de muy buen nivel”, que será galardonado en la categoría de Tesis. En Jalisco se están mejorando procesos constructivos, se esta generando investigación en torno a la Ingeniería Civil y debemos reconocerlo”.La edición 2025 del Premio Enrique Dau Flores, considerado el máximo galardón del gremio de la ingeniería en Jalisco, contará con un jurado integrado por reconocidos profesionistas, académicos y personalidades que han dejado huella en la construcción y planeación de ciudades. El objetivo es garantizar la imparcialidad y la excelencia que demanda el “Coloso de Plata”, destacó la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Aideé Avilés Mis.“Cada año se conforma un jurado que tiene como eje la imparcialidad. Son algunos miembros de nuestro Colegio, especialistas en distintas áreas, y también contamos con el respaldo de universidades para la evaluación de los proyectos. La labor que realizan es sumamente valiosa”.Entre los integrantes mencionó al ingeniero José Luis Hernández Amaya y a Rodrigo Ramos Garibi, referentes dentro del Colegio, “creo que el que estén siendo parte de este de este jurado también le da mucha relevancia a esta edición 2025. Con estas personalidades dentro del jurado, el premio se robustece”, afirmó.En la parte académica, añadió, participa el doctor Mario Guadalupe González Pérez, del Centro Universitario de Tonalá, “con amplia experiencia en estos temas”. Explicó que las categorías del galardón no se limitan a la infraestructura, sino que también incluyen proyectos de innovación y desarrollo.“Eso es por mencionar solo algunos de los perfiles, académicos e ingenieros que estarán colaborando con el premio”, pero la presidenta destaca que todos los integrantes tienen una amplia trayectoria y gran experiencia en el ramo.Avilés Mis reconoció la magnitud del trabajo de evaluación ante la gran participación que se registra cada año. “En algunas categorías hay hasta 20 o 22 proyectos, lo que representa todo un reto para los jurados al momento de deliberar”, apuntó.Finalmente, agradeció la disposición de quienes integran el jurado: “Nos regalan su tiempo y su experiencia para calificar los proyectos, lo cual fortalece la credibilidad y la trascendencia de este premio”.GANADORES 2024Edificación: Espacios públicos: Hidráulica y sanitaría: Infraestructura social: Infraestructura urbana: Docencia: Soluciones innovadoras: Constructor de excelencia:Proyecto de excelencia: MIEMBROS