Los remanentes de la tormenta “Mario” —que anoche se debilitó a ciclón post-tropical—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; la vaguada monzónica, misma que yace próxima al Pacífico sur mexicano y la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este miércoles se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 17 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.2 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

03:00 a 04:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.7 mm 05:00 a 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.7 mm 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.4 mm 10:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.9 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Nueva zona de baja presión

De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas; actualmente se localiza a 510 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Los servicios esperan que este se intensifique a ciclón tropical en los próximos días.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

