Los remanentes de la tormenta "Mario" —que anoche se debilitó a ciclón post-tropical—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; la vaguada monzónica, misma que yace próxima al Pacífico sur mexicano y la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este miércoles se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.2 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas; actualmente se localiza a 510 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Los servicios esperan que este se intensifique a ciclón tropical en los próximos días.Con información del SMN, IAM, y Meteored.