Clima HOY, 17 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

México regresa a la normalidad después del término del puente largo de septiembre. Si las mini vacaciones aún no terminan para ti, o visitarás algunos de los siguientes Pueblos Mágicos:Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.Hoy, miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará intensificándose, su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Asimismo, en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua*** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS