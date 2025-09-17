Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima HOY, 17 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este miércoles 17 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 17 de septiembre se pronostica lluvias y tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ A. Curtis

México regresa a la normalidad después del término del puente largo de septiembre. Si las mini vacaciones aún no terminan para ti, o visitarás algunos de los siguientes Pueblos Mágicos:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

Hoy, miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará intensificándose, su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Clima en Mazamitla hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 15° Parcialmente nuboso
10:00 17° Nubes y claros
11:00 19° Nubes y claros
12:00  19° Nubes y claros
13:00 20° Cubierto
14:00  19° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
15:00  18° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
16:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
17:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  16° Parcialmente nuboso
19:00  15° Parcialmente nuboso
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  13° Parcialmente nuboso
22:00  13° Parcialmente nuboso
23:00  13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 19° Nubes y claros
10:00 20° Nubes y claros
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00 21° Cubierto
13:00 22° Nubes y claros
14:00 23° Nubes y claros
15:00  23° Nubes y claros
16:00  24° Nubes y claros
17:00  24° Nubes y claros
18:00 24° Nubes y claros
19:00 23° Nubes y claros
20:00  22° Nubes y claros
21:00 22° Nubes y claros
 22:00 21° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
23:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Clima en Tequila hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Nubes y claros
10:00 23° Nubes y claros
11:00 25° Parcialmente nuboso
12:00  27° Parcialmente nuboso
13:00  27° Nubes y claros
14:00  29° Nubes y claros
15:00  29° Nubes y claros
16:00  29° Nubes y claros
17:00 28° Nubes altas
18:00  25° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
19:00  22° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
20:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00 21° Parcialmente nuboso
23:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Nubes y claros
10:00 20° Parcialmente nuboso
11:00 22° Parcialmente nuboso
12:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  24° Nubes y claros
14:00 25° Parcialmente nuboso
15:00  26° Parcialmente nuboso
16:00  25° Nubes y claros
17:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
18:00  23° Parcialmente nuboso
19:00 21° Parcialmente nuboso
20:00  20° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
21:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  17° Tormenta con probabilidad de 40% en la región

Clima en Tapalpa hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Parcialmente nuboso
10:00 18° Nubes y claros
11:00 20° Parcialmente nuboso
12:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
13:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
15:00  20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
16:00  19° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  15° Nubes y claros
21:00  15° Nubes y claros
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  15° Parcialmente nuboso 

Clima en Talpa de Allende hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Nubes y claros
10:00 24° Nubes y claros
11:00 26° Nubes y claros
12:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
14:00  27° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00 24° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
16:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
17:00  22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
19:00  21° Parcialmente nuboso
20:00  21° Nubes y claros
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00  20° Nubes y claros
23:00  19° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

AS

