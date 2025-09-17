Clima HOY, 17 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

México regresa a la normalidad después del término del puente largo de septiembre. Si las mini vacaciones aún no terminan para ti, o visitarás algunos de los siguientes Pueblos Mágicos:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

Hoy, miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará intensificándose, su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Clima en Mazamitla hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 15° Parcialmente nuboso 10:00 17° Nubes y claros 11:00 19° Nubes y claros 12:00 19° Nubes y claros 13:00 20° Cubierto 14:00 19° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 15:00 18° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 16:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 18:00 16° Parcialmente nuboso 19:00 15° Parcialmente nuboso 20:00 14° Parcialmente nuboso 21:00 13° Parcialmente nuboso 22:00 13° Parcialmente nuboso 23:00 13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica 9:00 19° Nubes y claros 10:00 20° Nubes y claros 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 21° Cubierto 13:00 22° Nubes y claros 14:00 23° Nubes y claros 15:00 23° Nubes y claros 16:00 24° Nubes y claros 17:00 24° Nubes y claros 18:00 24° Nubes y claros 19:00 23° Nubes y claros 20:00 22° Nubes y claros 21:00 22° Nubes y claros 22:00 21° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 23:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Clima en Tequila hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Nubes y claros 10:00 23° Nubes y claros 11:00 25° Parcialmente nuboso 12:00 27° Parcialmente nuboso 13:00 27° Nubes y claros 14:00 29° Nubes y claros 15:00 29° Nubes y claros 16:00 29° Nubes y claros 17:00 28° Nubes altas 18:00 25° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 19:00 22° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 20:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 21° Parcialmente nuboso 23:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 18° Nubes y claros 10:00 20° Parcialmente nuboso 11:00 22° Parcialmente nuboso 12:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 24° Nubes y claros 14:00 25° Parcialmente nuboso 15:00 26° Parcialmente nuboso 16:00 25° Nubes y claros 17:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 23° Parcialmente nuboso 19:00 21° Parcialmente nuboso 20:00 20° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 21:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 17° Tormenta con probabilidad de 40% en la región

Clima en Tapalpa hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 17° Parcialmente nuboso 10:00 18° Nubes y claros 11:00 20° Parcialmente nuboso 12:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 15:00 20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 16:00 19° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 17:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 18:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 19:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 15° Nubes y claros 21:00 15° Nubes y claros 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 17 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 22° Nubes y claros 10:00 24° Nubes y claros 11:00 26° Nubes y claros 12:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 27° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 14:00 27° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 15:00 24° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 16:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 17:00 22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 19:00 21° Parcialmente nuboso 20:00 21° Nubes y claros 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Nubes y claros 23:00 19° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

