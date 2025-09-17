El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, prevé lluvias muy fuertes con precipitaciones de 50 a 75 milímetros en zonas de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para este miércoles 17 de septiembre. Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, por lo que se exhorta a la población extremar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

En el caso de las costas de Jalisco, se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las condiciones descritas serán generadas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, el ingreso de humedad procedente océano Pacífico.

Pronóstico para el Área Metropolitana de Guadalajara

Este miércoles el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un cielo nublado con temperaturas máximas cercanas a los 28°C. La baja se estableció en 16°C en las primeras horas del día. Se esperan precipitaciones con un flujo de 5 litros/m2, la probabilidad de lluvia se mantendrá en el 75% con vientos de 0 a 5 km/h.

No obstante, el pronóstico de Meteored señala que las lluvias potenciales se presentarán por la tarde y noche del día y no pasarán de una acumulación estimada de 1.5 milímetros propios de una lluvia débil. Se espera que, las lluvias débiles comiencen a partir de las 17:00 horas de hoy miércoles 17 de septiembre y se prolonguen hasta la noche y madrugada de mañana. Por la mañana se presentarán cielos parcialmente nublados con salida intermitente del sol. Por la tarde, se comenzarán a acumularse los cuerpos nubosos que podrían provocar caída de precipitación ligera durante la tarde y noche del miércoles.

Lluvia en Guadalajara HOY

14:00 25° Parcialmente nuboso 17:00 25° Lluvia débil 20:00 21° Lluvia débil 23:00 18° Lluvia débil

La temperatura será agradable durante esta mañana y se espera que la temperatura aumente a conforme avance el día.

Pronóstico de clima en Guadalajara por hora

09:00 18° Nubes y claros FPS Medio 10:00 20° Nubes y claros FPS Medio 11:00 22° Parcialmente nuboso FPS Alto 12:00 23° Nubes y claros FPS Extremo

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

