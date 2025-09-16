Las intensas precipitaciones que se presentaron en las últimas horas dejaron a su paso una serie de afectaciones en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Las inundaciones registradas en algunas de las principales vialidades de la ciudad derivó en cierres a la circulación.

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco notificó que esta mañana la avenida López Mateos registra encharcamientos severos en distintos puntos, motivo por el que el operativo de contraflujo fue suspendido.

Te puede interesar: Chapala tiene uno de sus mejores años durante el temporal de lluvias

Una de las zonas afectadas es el paso a desnivel ubicado a la altura de Copérnico, en donde el nivel del agua se encuentra entre los 45 y los 50 centímetros. En el lugar, oficiales brindan apoyo para retirar un vehículo que quedó varado.

Asimismo, el retorno del Anillo Periférico y la avenida Mariano Otero se encuentra cerrado a la circulación debido al acumulamiento de agua en la zona.

En este escenario, la autoridad recomienda anticipar traslados y tomar rutas alternas.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que durante la madrugada sus elementos realizaron recorridos en los que extrajeron agua en pasos a desnivel de la avenida Américas-Ávila Camacho y Patria-Acueducto. Indicó, además, que se atendieron 17 emergencias en distintas colonias.

Rescatan a dos mujeres tras las lluvias

La noche del día de ayer, oficiales de la Policía Vial Jalisco rescataron a una mujer de la tercera edad que quedó atrapada en medio de la inundación registrada en López Mateos, a la altura de Plaza del Sol.

Además, en un recorrido de vigilancia también auxiliaron a una ciudadana que cayó dentro de una alcantarilla sobre la avenida López Mateos y la avenida México. De inmediato, los oficiales procedieron a rescatarla y a solicitar una ambulancia para su valoración médica.

Lee también: Inundaciones provocan cierre a la circulación en estas vialidades

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

