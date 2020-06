La SSJ informará sobre la pandemia con sus propias cifras

Tras el incremento de contagios y fallecimientos de COVID-19 en Jalisco, el gobierno estatal unificará los reportes que entrega al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, los que realiza a través del modelo Radar Jalisco y laboratorios privados.

La numeralia de los casos concentrará el total de las pruebas realizadas, casos confirmados, sospechosos, casos descartados y defunciones, informó el secretario de Salud estatal, Fernando Petersen Aranguren.

"El objetivo es aumentar la comprensión de lo que está sucediendo en términos de casos en la entidad. Lo importante no es la estadística sino encontrar a pacientes y sus contactos. Nos permitirá tomar mejores decisiones y romper cadenas de transmisión", explicó.

Por su parte, Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de la Universidad de Guadalajara, negó que en Jalisco exista un subregistro de casos y fallecimientos por COVID-19, y argumentó que conocer la realidad en números contribuye al combate de la epidemia.

"A nadie le conviene, menos a un sistema estatal de Salud, el ocultamiento de casos. No nos interesa ocultar casos y muertes, porque sería catastrófico como ha sucedido en algunos países", sostuvo y explicó que ocultar diagnósticos permitiría la expansión del virus.

Anna Barbara Casillas García, coordinadora de Gestión Estratégica de Desarrollo Social, informó que hasta el momento la ocupación hospitalaria destinada a casos de COVID-19 se encuentra al 14.8 por ciento, pero lamentó que del 28 de mayo al 5 de junio, el número de hospitalizados pasó de 228 a 381, que representa un crecimiento del 67 por ciento.

Para continuar atendiendo de manera oportuna a pacientes de COVID-19, presentamos la nueva etapa de Radar Jalisco y Reconversión Hospitalaria en el estado. Sigue la transmisión #EnVivo. https://t.co/qN6dgtRQiS — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 3, 2020

"No hemos hablado de una fecha de regreso al confinamiento, pero dependerá de la respuesta de la sociedad al llamado de no salir de casa, si no se logra controlar el número de casos no se va a poder a avanzar a las siguientes fases de la reactivación", aseveró.

NR