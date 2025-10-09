Inapam: Así puedes acceder a consultas médicas GRATIS con la credencial

Con el objetivo de contribuir al bienestar de las personas de edad avanzada en México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece la posibilidad de acceder a consultas médicas gratuitas de diversas especialidades, como geriatría, reumatología, odontología, entre otras.

Este beneficio se otorga a través del Centro de Atención Integral (CAI), un espacio diseñado con un enfoque gerontológico que busca preservar y mejorar la salud de este sector de la población.

¿Qué servicios médicos brinda el Inapam de forma gratuita?

El Centro de Atención Integral (CAI) del Inapam pone a disposición de las personas mayores un servicio médico de primer nivel, totalmente gratuito. El horario de atención es de lunes a viernes, con dos turnos: matutino de 08:00 a 15:00 horas y vespertino de 15:00 a 21:00 horas.

Entre las especialidades que se ofrecen se encuentran:

Geriatría

Dermatología

Homeopatía

Odontología

Ginecología

Nutrición

Optometría

Ortopedia

Psicología

Psiquiatría

Rehabilitación

Reumatología

Audiología

Tanatología

Y estudios de gabinete como electrocardiogramas y ultrasonidos.

Cada área está enfocada en atender las necesidades particulares de los adultos mayores, con el objetivo de mantener su bienestar físico y emocional.

¿Qué requisitos se necesitan para recibir atención médica?

Para ser atendido en el CAI, la persona debe tener 60 años o más y presentarse en los horarios establecidos.

Durante la primera consulta, se solicita la credencial Inapam o una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional). Además, es necesario firmar un aviso de privacidad y una carta de consentimiento informado, documentos que se entregan directamente en el centro.

A partir de la segunda cita, se pedirá el carnet de consultas, con el cual se lleva el seguimiento médico de cada paciente.

¿Cómo solicitar un turno para consulta médica gratuita?

El procedimiento es sencillo:

Verifica tu credencial Inapam y asegúrate de que esté vigente. Acude personalmente al CAI Universidad Inapam para solicitar tu turno. Selecciona el horario y especialidad disponibles según tus necesidades. Entrega los documentos requeridos en tu primera cita.

Estas consultas se brindan como parte del compromiso del Inapam con el bienestar de las personas mayores, garantizando atención digna, profesional y accesible.

¿Dónde se encuentra el Centro de Atención Integral (CAI)?

El CAI del Inapam se ubica en Avenida Universidad número 150, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con código postal 03020.

El teléfono para informes es 55 3923 2052, disponible dentro del horario laboral mencionado.

Asimismo, el Inapam dispone de una Dirección de Gerontología para recibir dudas, quejas o sugerencias, ubicada en Mitla número 73, Colonia Narvarte, donde también se puede contactar al 55 5687 9182.

