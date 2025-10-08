Este año, los adultos mayores que cuenten con su tarjeta Inapam no solo podrán acceder a descuentos en tiendas y restaurantes, sino que también tendrán la posibilidad de pagar servicios básicos, como el predial, a un precio especial.

En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es el organismo público encargado de garantizar el bienestar de las personas de la tercera edad desde una perspectiva de derechos, género, igualdad y no discriminación.

Con este objetivo, el instituto creó programas, beneficios y herramientas especiales para que este sector de la población pueda integrarse favorablemente a la sociedad y, al mismo tiempo, mejorar su calidad de vida.

Por ello, surgió la tarjeta Inapam, una credencial que permite el acceso a descuentos en ámbitos clave para su desarrollo.

Algunos de los descuentos más conocidos son los que se ofrecen en supermercados, tiendas, restaurantes, museos, teatros, actividades recreativas, farmacias, consultorios médicos y más.

No obstante, uno de los beneficios más útiles y menos conocidos es el que se aplica en los servicios públicos, como el pago del agua y del predial.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2025, los adultos mayores que presenten su tarjeta al pagar estos servicios pueden obtener un descuento en el monto final de hasta el 80% .

Lamentablemente, esta medida no aplica en todos los estados, ya que cada gobierno local determina las condiciones bajo las cuales se concede el descuento, por lo que el porcentaje también varía según la entidad.

En general, los descuentos del predal y el agua oscilan entre el 10% y el 80%, con un promedio atractivo del 50%.

Los estados donde se pueden obtener estos beneficios son: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

De esta manera, las autoridades locales logran brindar un importante apoyo a los adultos mayores que enfrentan las dificultades económicas cotidianas.

Puedes consultar el descuento exacto quer ofrece tu localidad en la pagina oficial del Inapam a través del siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

