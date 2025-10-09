INAPAM: ¿Cómo solicitar un turno para consulta médica gratuita?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a los adultos mayores la posibilidad de acceder a consultas médicas gratuitas en distintas especialidades a través del Centro de Atención Integral (CAI), un espacio diseñado con un enfoque gerontológico que busca preservar y mejorar la salud de este sector de la población.El Centro de Atención Integral (CAI) del INAPAM pone a disposición de las personas mayores un servicio médico de primer nivel, totalmente gratuito. El horario de atención es de lunes a viernes, con dos turnos: matutino de 08:00 a 15:00 horas y vespertino de 15:00 a 21:00 horas.Entre las especialidades que se ofrecen se encuentran:Cada área está enfocada en atender las necesidades particulares de los adultos mayores, con el objetivo de mantener su bienestar físico y emocional.El CAI del INAPAM se ubica en Avenida Universidad número 150, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con código postal 03020.El teléfono para informes es 55 3923 2052, disponible dentro del horario laboral mencionado.Asimismo, el INAPAM dispone de una Dirección de Gerontología para recibir dudas, quejas o sugerencias, ubicada en Mitla número 73, Colonia Narvarte, donde también se puede contactar al 55 5687 9182.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV