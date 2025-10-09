Jueves, 09 de Octubre 2025

INAPAM: ¿Cómo solicitar un turno para consulta médica gratuita?

Cada área está enfocada en atender las necesidades particulares de los adultos mayores que cuentan con su tarjeta INAPAM, con el objetivo de mantener su bienestar físico y emocional

¿Qué servicios médicos brinda el INAPAM de forma gratuita? ESPECIAL / GOBIERNO DE MÉXICO

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a los adultos mayores la posibilidad de acceder a consultas médicas gratuitas en distintas especialidades a través del Centro de Atención Integral (CAI), un espacio diseñado con un enfoque gerontológico que busca preservar y mejorar la salud de este sector de la población.

¿Qué servicios médicos brinda el INAPAM de forma gratuita?

El Centro de Atención Integral (CAI) del INAPAM pone a disposición de las personas mayores un servicio médico de primer nivel, totalmente gratuito. El horario de atención es de lunes a viernes, con dos turnos: matutino de 08:00 a 15:00 horas y vespertino de 15:00 a 21:00 horas.

Entre las especialidades que se ofrecen se encuentran:

  • Geriatría
  • Dermatología
  • Homeopatía
  • Odontología
  • Ginecología
  • Nutrición
  • Optometría
  • Ortopedia
  • Psicología
  • Psiquiatría
  • Rehabilitación
  • Reumatología
  • Audiología
  • Tanatología
  • Y estudios de gabinete como electrocardiogramas y ultrasonidos.

Cada área está enfocada en atender las necesidades particulares de los adultos mayores, con el objetivo de mantener su bienestar físico y emocional.

¿Cómo solicito turno?

  • Verifica tu credencial INAPAM y asegúrate de que esté vigente.
  • Acude personalmente al CAI Universidad INAPAM para solicitar tu turno.
  • Selecciona el horario y especialidad disponibles según tus necesidades.
  • Entrega los documentos requeridos en tu primera cita.
  • Estas consultas se brindan como parte del compromiso del INAPAM con el bienestar de las personas mayores, garantizando atención digna, profesional y accesible.

¿Dónde se encuentra el Centro de Atención Integral (CAI)?

El CAI del INAPAM se ubica en Avenida Universidad número 150, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con código postal 03020.

El teléfono para informes es 55 3923 2052, disponible dentro del horario laboral mencionado.

Asimismo, el INAPAM dispone de una Dirección de Gerontología para recibir dudas, quejas o sugerencias, ubicada en Mitla número 73, Colonia Narvarte, donde también se puede contactar al 55 5687 9182.

