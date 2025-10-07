Los efectos del huracán "Priscilla", que se mantiene como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, han provocado viento fuerte y alto oleaje en Puerto Vallarta. El resultado, calles inundadas con agua de mar en calles y avenidas principales del municipio, como la avenida Francisco Medina Ascencio.El Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal) de Puerto Vallarta trabaja en el desazolve de dichas vialidades este martes 7 de octubre. La dependencia indicó a través de sus cuentas en redes sociales:“Derivado del alto oleaje que se presenta esta mañana, se registraron afectaciones en los cárcamos de aguas residuales ‘El Raquet’ y ‘El Tornillo’. Estamos trabajando en la revisión y puesta en marcha de equipos de bombeo y en sanear las áreas afectadas en la lateral de la Avenida Francisco Medina Ascencio”.Además, compartió imágenes de las vialidades en las que se puede observar gran cantidad de agua. Desde temprano, comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías de las grandes olas que golpean el Malecón de Vallarta y otras zonas, donde el agua pudo salir e inundar espacios públicos. Este martes temprano por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, ya preveía oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.Más tarde, Protección Civil de Puerto Vallarta informó que "este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura".Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Jalisco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA