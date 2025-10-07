Los efectos del huracán "Priscilla", que se mantiene como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, han provocado viento fuerte y alto oleaje en Puerto Vallarta. El resultado, calles inundadas con agua de mar en calles y avenidas principales del municipio, como la avenida Francisco Medina Ascencio.

El Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal) de Puerto Vallarta trabaja en el desazolve de dichas vialidades este martes 7 de octubre. La dependencia indicó a través de sus cuentas en redes sociales:

“Derivado del alto oleaje que se presenta esta mañana, se registraron afectaciones en los cárcamos de aguas residuales ‘El Raquet’ y ‘El Tornillo’ . Estamos trabajando en la revisión y puesta en marcha de equipos de bombeo y en sanear las áreas afectadas en la lateral de la Avenida Francisco Medina Ascencio”.

Además, compartió imágenes de las vialidades en las que se puede observar gran cantidad de agua .

Desde temprano, comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías de las grandes olas que golpean el Malecón de Vallarta y otras zonas, donde el agua pudo salir e inundar espacios públicos.

Este martes temprano por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, ya preveía oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Más tarde, Protección Civil de Puerto Vallarta informó que "este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura".

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Jalisco

