Las lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 7 de octubre. Aquí la información y los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit (norte y centro), y fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del sur y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco; viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde . La temperatura máxima oscilará entre los 27-28 °C y la mínima entre los 16-17 °C.

Lluvia en Guadalajara

06:00 PM 44% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 22 °C 10:00 PM 58% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 67% de probabilidad de lluvia 19 °C 12:00 AM 82% de probabilidad de lluvia 19 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara este día es alta por la tarde, pero más durante la noche y rumbo a la madrugada del miércoles .

Clima nacional

El huracán "Priscila" se encuentra moviéndose muy lentamente en el Pacífico mexicano . Aunque no se espera un impacto directo en las costas de Jalisco, sí estará aportando bastante humedad y algunas precipitaciones en zonas montañosas y costeras de la Entidad.

El ingreso de humedad al combinarse con inestabilidad de la atmósfera ocasionarán lluvias por el lado del Pacífico y sobre el sureste; lluvias fuertes en occidente, centro y sureste.

Se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Jalisco, con lluvias sobre algunas regiones. Principalmente, hacia el sur y occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica para la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

