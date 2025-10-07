Las lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 7 de octubre. Aquí la información y los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit (norte y centro), y fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del sur y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco; viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde. La temperatura máxima oscilará entre los 27-28 °C y la mínima entre los 16-17 °C.La posibilidad de lluvia en Guadalajara este día es alta por la tarde, pero más durante la noche y rumbo a la madrugada del miércoles.El huracán "Priscila" se encuentra moviéndose muy lentamente en el Pacífico mexicano. Aunque no se espera un impacto directo en las costas de Jalisco, sí estará aportando bastante humedad y algunas precipitaciones en zonas montañosas y costeras de la Entidad.El ingreso de humedad al combinarse con inestabilidad de la atmósfera ocasionarán lluvias por el lado del Pacífico y sobre el sureste; lluvias fuertes en occidente, centro y sureste.Se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.Jalisco, con lluvias sobre algunas regiones. Principalmente, hacia el sur y occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica para la tarde y noche.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA