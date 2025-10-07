El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este martes 7 de octubre que varios estados de la República Mexicana esperan lluvias intensas y rachas de viento. Estos son los detalles:

Este día, el huracán “Priscilla” se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur , su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima ; además viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California Sur (costa sur), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costa de Jalisco, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán; así como oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California (sur), oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca , una circulación ciclónica en altura, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán , inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

