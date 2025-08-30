Guardabosques de Guadalajara aseguran serpiente en domicilio del municipio

El día de ayer, elementos Guardabosques de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara lograron capturar una serpiente falso coralillo, que se encontraba al interior de un domicilio, en la colonia General Real, al este del municipio.

Los hechos ocurrieron el día de ayer. Los oficiales se presentaron en el domicilio y lograron el aseguramiento del animal con el equipo de seguridad necesario para evitar lesiones en humanos y fauna silvestre.

El espécimen será entregado a la Unidad de Salud y Acopio Animal (Unasam) de Tlajomulco de Zúñiga, ubicada en Camino a la Cañada 1500, para que sea registrada y reciba los cuidados necesarios. Así como para su posible reubicación.

La historia fue compartida a través del perfil oficial de Facebook de la Policía de Guadalajara Con ello, la dependencia reafirma su posición de cuidar todas las vidas de la ciudad. La publicación fue agradecida por usuarios de dicha red social.

Para solicitar ayuda de un guardabosques en Guadalajara, llama al número de emergencia 911 y explica la situación o en el número 33 1201 6070 de la Policía de Guadalajara para reportar un incidente en un parque público.

