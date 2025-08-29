Si tienes pensado visitar el estado de Jalisco, o resides en alguno de los municipios que no están incluidos en el programa Verificación Responsable y deseas circular por la capital, detente: necesitas un Pase de Estancia Temporal para poder hacerlo.

Como parte de un proyecto para mejorar la calidad del aire, el Gobierno de Jalisco inició un programa de verificación vehicular que se encarga de corroborar que todos los automóviles que circulen de manera permanente en el área de cobertura cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas.

No obstante, si estás de visita y quieres utilizar tu vehículo, las autoridades de Jalisco ponen a disposición un trámite que permite a vehículos con placas foráneas circular sin sanciones.

El Pase de Estancia Temporal es un documento gratuito que permite que vehículos de lugares aledaños conduzcan hasta por 30 días naturales por la Zona Metropolitana sin tener la verificación vehicular.

¿Cómo tramitar tu Pase de Estancia Temporal?

Ingresa al portal oficial: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ .

Busca en el menú “Mis trámites”.

Selecciona la opción “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”.

Da clic en el botón Tramitar y sigue las instrucciones.

¿Qué documentos necesitas?

Correo electrónico de consulta inmediata.

Datos personales: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, código postal, país, estado, ciudad.

Datos del vehículo: número de serie, marca, modelo, año, placas, país, estado.

Datos de la tarjeta de circulación: número.

¿En qué municipios de Jalisco es obligatoria la verificación vehicular?

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo.

Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay, Poncitlán.

Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías, Zapotiltic.

Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno.

