El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará este sábado 30 de agosto una disminución en la proyección de lluvias, pero será breve, porque al arranque de septiembre se prevén precipitaciones abundantes nuevamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, así como fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla, así como cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur) y Michoacán (suroeste y sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Meteored espera para Guadalajara este sábado un día parcialmente nuboso, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, con nubes y claros, además de temperatura en torno a los 26 °C. Ya por la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del oeste y a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.

Lluvia en Guadalajara

Sábado 50% de probabilidad de lluvia 18 °C Domingo 70% de probabilidad de lluvia 19 °C Lunes 80% de probabilidad de lluvia 16 °C Martes 90% de probabilidad de lluvia 18 °C

Las lluvias tendrán una disminución este sábado, en comparación con los primeros días de septiembre.

Clima nacional del domingo 31 de agosto al martes 02 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones; así como lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, durante el lunes. A su vez, el domingo, se prevé la posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, extendiéndose durante el lunes a zonas de Nuevo León y Tamaulipas;

Canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con divergencia originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

La nueva onda tropical (núm. 28) recorrerá el sureste del país en interacción con canales de baja presión sobre dicha región y en la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas.

Durante el fin de semana, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero, dicho sistema reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Así mismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y a partir del domingo, finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También lee: Guardabosques de Guadalajara aseguran serpiente en domicilio del municipio

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB