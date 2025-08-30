Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 30 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

