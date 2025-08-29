Choque entre auto particular y Policía de Guadalajara deja como saldo una mujer fallecida

La tarde de este viernes un lamentable percance vial, entre una unidad de la Policía de Guadalajara y un vehículo particular, registrado en calles de la colonia Talpita, en la Perla Tapatía, dejó como saldo una mujer lesionada y otra más sin vida.

De acuerdo con lo referido por la Policía de Guadalajara, primer respondiente en este hecho, la unidad, asignada a la División Especializada en la Atención de las Violencias contra las Mujeres (DEAVIM) se dirigía a atender una emergencia relacionada con violencia de género a un sitio cercano, por lo que se conducía con los códigos sonoros y luminosos encendidos.

Fue al llegar al cruce de las calles Juan de Dios Robledo y Santa Clemencia que salió al paso un vehículo Nissan Tida en color tinto, impactando en el lugar.

"Los oficiales no pudieron hacer maniobras para evitar el percance, y lamentablemente, como daño colateral, dos femeninas resultaron lesionadas. Una de ellas ya sin signos vitales", refirió uno de los agentes que atendió el hecho.

Las mujeres al parecer estaban por llegar al cruce mencionado, cuando tras el choque entre los vehículos la patrulla salió proyectada hacia ellas . La víctima fallecida tenía alrededor de 28 años, mientras que la mujer lesionada dijo tener 60 años. Se presume que son vecinas de la zona.

Los hechos fueron atendidos por el personal jurídico de la Policía de Guadalajara y las Aseguradoras correspondientes, quienes se encargarán de brindar la información correspondiente al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se encargue del deslinde de responsabilidades.

Tras el percance, tanto el oficial conductor de la unidad policial como el conductor del Nissan Tida quedaron en calidad de retenidos mientras se realiza el deslinde de responsabilidades.

