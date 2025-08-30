El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió para tres estados del país de lluvias intensas este sábado 30 de agosto. Aquí los detalles:

Este día, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país e inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en altura y con el desplazamiento de la onda tropical núm. 27 sobre el occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del noreste, centro, sur y oriente de México; con lluvias puntuales intensas en Guerrero.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 28 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en interacción con otro canal de baja presión en el sureste mexicano; originarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en zonas de Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur), Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y sur) y Oaxaca (sur).

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste, este y norte) y Chiapas (oeste, sur, noreste y este).

(75 a 150 mm): (centro y oeste), (oeste, este y norte) y (oeste, sur, noreste y este). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Veracruz (sur) y Tabasco .

(50 a 75 mm): (sur) y . Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Tamaulipas .

(5 a 25 mm): . Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB