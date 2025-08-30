Un sujeto que, presuntamente, se hacía pasar por agente investigador de la Fiscalía del Estado fue vinculado a proceso el día de ayer y, deberá permanecer en prisión preventiva tras ser detenido en flagrancia.

Fernando “N” enfrenta acusaciones por los delitos de cohecho y usurpación de funciones. Su captura ocurrió el pasado jueves 21 de agosto, en un operativo realizado por elementos de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social.

Durante su detención, el hombre portaba prendas con insignias oficiales sin pertenecer a ninguna corporación de seguridad, entre ellas una playera con logotipos institucionales, lo que permitió su aseguramiento inmediato.

El juez que lleva el caso determinó imponerle prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses mientras se desahoga el proceso penal en su contra.

Además, la Fiscalía del Estado notificará a las áreas internas de control, como Visitaduría y Contraloría, así como a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de investigar posibles responsabilidades administrativas adicionales.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

