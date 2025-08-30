Septiembre podría llegar con dos nuevos ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico mexicano, se han formado 10 ciclones tropicales, de los cuales cinco han alcanzado la categoría como huracán: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette". Se esperan entre 16 y 20 fenómenos naturales de este tipo en la presente temporada en total.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con potencial ciclónico. A través de X, informó:

1) Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California. Incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80% en 7 días. Se localiza a mil 440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 km/h. Podría evolucionar a un ciclón tropical los primeros días de la próxima semana.

2) Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 28, mantiene en 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80% en 7 días. Se localiza a 560 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 a 24 km/h.

Aunque es pronto para nombrarlos, de continuar su evolución, estos dos fenómenos podrían formar a "Kiko" y "Lorena", los ciclones tropicales 10 y 11 de la presente temporada.

Clima nacional del domingo 31 de agosto al martes 02 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones; así como lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, durante el lunes. A su vez, el domingo, se prevé la posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, extendiéndose durante el lunes a zonas de Nuevo León y Tamaulipas;

Canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con divergencia originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

La nueva onda tropical (núm. 28) recorrerá el sureste del país en interacción con canales de baja presión sobre dicha región y en la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas.

Durante el fin de semana, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero, dicho sistema reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Así mismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y a partir del domingo, finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

