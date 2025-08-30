De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 27 en el sur del país; el monzón mexicano en el noroeste; inestabilidad atmosférica; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se registra una que otra hora lluviosa por la tarde.

¿Lloverá hoy 30 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá nublado por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Noroeste que correrán a 24 km/h. Además, se registra caída de chubascos —con una acumulación de agua de 0.5 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:

03:00 y 07:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO