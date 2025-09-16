La celebración del Grito de Independencia en los municipios de Jalisco no tuvo incidentes de inseguridad, aseguró el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

El oficial resaltó que hubo vigilancia especial en los municipios de Teocaltiche, Villa Hidalgo y Colotlán debido a los incidentes de inseguridad registrados en lo que va del año, sin embargo, no hubo incidencias.

“Tuvimos especial atención con un despliegue operativo en Teocaltiche, Villa Hidalgo, Colotlán. Afortunadamente, todo fue saldo blanco, estuvimos haciendo acompañamiento a las autoridades de Zona Metropolitana a los diferentes municipios”, indicó Hernández.

El oficial resaltó que también se reforzó la vigilancia en las carreteras del estado con el fin de evitar cualquier hecho delictivo en la entidad.

Esto se dio por el apoyo que tuvieron de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, ampliando así la vigilancia en todos los municipios del estado.

Juan Pablo Hernández mencionó que las principales labores solicitadas fueron de apoyo hacia la ciudadanía durante la noche del grito en todos los municipios.

