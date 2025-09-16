En pleno día de asueto, en conmemoración al Grito de la Independencia de México, esta es la lluvia que podría precipitarse en la ciudad de Guadalajara en horas de la tarde.

La circulación de la tormenta tropical “Mario”; el monzón mexicano; una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico; la onda tropical número 32 sobre el centro y sur de México, y la aproximación de la onda tropical número 33 a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé la caída de una gran e intensa lluvia eléctrica en horas de la tarde-noche.

Pronóstico de lluvia en Guadalajara por hora

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 36 km/h. Además, se registra una lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 12 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.8 mm 07:00 a 08:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 7.3 mm 09:00 a 10:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 2.1 mm

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Mario”?

El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical “Mario” se localizó a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

