¿Sheinbaum fue la primera Presidenta en recibir la bandera?

El día de ayer, 15 de septiembre, en el Zócalo capitalino se celebró el 215 aniversario de la Independencia de México.

Según informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob), la celebración registró una afluencia aproximada de 280 mil personas.

Asimismo, la dependencia precisó que el evento se llevó a cabo de manera pacífica y concluyó con saldo blanco.

"Grito de Independencia y de Igualdad de Género"

Se trató de un evento masivo y significativo, ya que la Presidenta Sheinbaum destacó su papel pionero como mujer al encabezar la ceremonia del Grito de Independencia que, durante más de dos siglos, estuvo a cargo de 65 hombres.

Un momento que resaltó fue la entrega de la bandera nacional a la Mandataria por la escolta, para después ondearla frente al público expectante del Grito de Independencia 2025.

Además de tratarse de un momento representativo, la escolta encargada de entregarle la insignia patria estuvo conformada por mujeres; sin embargo, no se trató de la primera vez que la entrega fue realizada por cadetes femeninas.

¿Peña Nieto recibió por primera vez el lábaro patrio por escoltas femeninas?

Fue en el mandato del presidente Peña Nieto, en 2016, cuando la bandera de México fue entregada al entonces mandatario por una escolta femenina.

De acuerdo con usuarios de redes sociales —que han opinado tras la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México—, la primera vez que el lábaro patrio fue entregado por cadetes mujeres ocurrió en ese momento.

Después de recibir el lábaro patrio de manos de la escolta integrada por cadetes de las escuelas de Artillería e Intendencia, y portando la banda presidencial, el mandatario salió al balcón, donde tañó cinco veces la “Campana de Dolores”.

ESPECIAL/ X

ESPECIAL/ X

Te puede interesar: Este fue el look de Sheinbaum en su primer Grito de Independencia

Con información de SUN, EFE y Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS