Familia viaja desde Guanajuato para disfrutar el desfile de GDL

Miles de familias tapatías disfrutaron este martes 16 de septiembre del desfile cívico-militar en el marco de la conmemoración del aniversario 215 del inicio de la Independencia de México.

Fueron miles de familias quienes disfrutaron del espectáculo que ofrecieron los cuerpos de seguridad de todo el Estado y algunos federales. Este comenzó poco después de las 10:00 horas, desde la Glorieta de los Niños Héroes (rebautizada como de los desaparecidos) hacia Avenida México, por toda la avenida Chapultepec .

Toda la vialidad estaba abarrotada por familias que esperaban ansiosas por disfrutar de la “pasarela” de las corporaciones de seguridad mientras lucían adornos y banderas mexicanas.

Además de jaliscienses, también hubo presencia de ciudadanos de otras partes del país e incluso, personas extranjeras, quienes se dieron cita para disfrutar del evento. Entre ellos estuvo Cristian Navarro, quien acudió con su hija, Cristina, y ambos originarios del estado de Guanajuato . Se dijo sorprendido por la cantidad de elementos que desfilaron.

" Nos gusta venir a ver este tipo de desfiles tan grandes a comparación de Guanajuato que es pequeño. Aquí me sorprende que Bomberos y Protección Civil están juntos y allá están separados ".

El recorrido inició con el permiso del coronel de Infantería General de Brigada de Estados Mayor, Julio César Islas comandante de la decimoquinta Zona Militar .

Con el evento en marcha, desfilaron integrantes del Cuarto Batallón de Ingenieros de Combate, Escuela Militar de Clases de Transmisiones, del Servicio Militar Nacional, Plan DN-III, del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, pelotones de escopeteros y de francotiradores, quienes mostraron parte del poderío armamentístico y de vehículos blindados con los que cuentan.

Llegó el turno de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, entre ellos, del Grupo TEDAX antiexplosivos; de la nueva Policía Estatal de Caminos que desfilaron por primera vez junto a la Policía Vial, Comisaría de Seguridad, elementos penitenciarios y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como los helicópteros Black hawk y Zeus.

Posteriormente, dieron paso a brigadistas forestales y bomberos de Protección Civil y Bomberos del Estado, quienes estuvieron entre los más vitoreados.

" Excelente desfile por cada una de las corporaciones. Me ha gustado más por parte de la Sedena (Ejército), la Policía del Estado y obviamente los bomberos de aquí de Jalisco ", dijo Jesús Suárez, quien acudió con su esposa y dos hijos.

Luego, desfilaron la Policía, Bomberos y servicios médicos de Guadalajara; bomberos de Zapopan; personal de la Cruz Roja, de la Asociación de Charros y asociaciones de scouts.

En este desfile no faltaron los escuadrones caninos, quienes fueron los más ovacionados.

