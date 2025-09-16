Los cuerpos de seis personas que el domingo pasado habían sido localizados en el municipio de Pinos, estado de Zacatecas, fueron abandonados en el municipio de Ojuelos, ya en Jalisco.

La Fiscalía informó dicha situación luego de que se recibiera un reporte de varios cuerpos encontrados en un predio de la comunidad de Morenitos, en Ojuelos, esto a unos pocos kilómetros del estado vecino.

En el sitio, policías municipales indicaron que se trataba de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, los cuales estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con amarres y algunos con el rostro cubierto; todas las víctimas contaban con huellas de violencia.

Los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio sobre la carretera Ojo Caliente a Ojuelos, a la altura de la comunidad de La Venta de San Agustín, del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes.

Además, desde el día domingo se difundió en redes sociales un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso, e incluso medios de comunicación locales difundieron el hallazgo.

Hasta el momento se ha logrado acreditar, con base en sus ropas, que al menos una de las víctimas encontradas el domingo pasado en Pinos, Zacatecas, se encuentra entre las abandonadas este martes en Ojuelos. Los peritajes continuarán para determinar la identidad de cada una de las víctimas.

