En México, durante más de 200 años, el Poder Ejecutivo fue encabezado exclusivamente por hombres. Como consecuencia, sus esposas asumían automáticamente el rol de Primeras Damas del país. Sin embargo , por primera vez en la historia, la República Mexicana es gobernada por una mujer, por lo que su esposo ha sido designado como el Primer Caballero de la nación.

Te puede interesar: En el desfile militar, México pone énfasis en la soberanía y la lucha anticorrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contrajo matrimonio con el físico Jesús María Tarriba el viernes 17 de noviembre de 2023 durante una ceremonia íntima, y aunque se ha dejado ver en eventos muy importantes de la mandataria, realmente han sido pocas las veces que su esposo ha aparecido en público.

No obstante, tras el primer Grito de Independencia de Sheinbaum en el Palacio Nacional el lunes 15 de septiembre, al que asistió Jesús María, muchas personas del pueblo mexicano se han preguntado quién es realmente el esposo de la comandanta de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Jesús María Tarriba, además de ser el Primer Caballero de México, es un físico con doctorado, especializado en matemáticas y otras disciplinas similares como economía, finanzas y estadística. En 1994 fue ganador del premio Weizmann, el cual se otorga a las mejores tesis doctorales por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, en colaboración con la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias.

María Tarriba se ha desempeñado en el sector financiero como director de Gestión de Riesgos en Banamex y en el Banco Santander en España, aunque desde 2017 opera como especialista en riesgos financieros en el Banco de México (Banxico).

En diferentes ocasiones, la presidenta reveló que se conocieron cuando ambos se encontraban estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más específicamente cuando Jesús María Tarriba cursaba la licenciatura, maestría y el doctorado en Ciencias Físicas.

Y aunque fueron pareja por un tiempo, decidieron separarse y hacer vidas separadas hasta después de 30 años, cuando se reencontraron y retomaron una relación en diciembre de 2016 que finalmente los llevó a contraer nupcias en 2023.

Desde ese momento, la pareja ha permanecido unida y actualmente reside en Palacio Nacional, que opera como la residencia oficial del presidente o presidenta de la República, luego del cierre de la antigua residencia oficial de Los Pinos, ahora transformada en un complejo cultural abierto al público.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP