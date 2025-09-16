El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con pronóstico de lluvia para el miércoles 17 de septiembre. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este miércoles es del 70 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, sobre todo por la tarde y noche.

Meteored pronostica para la ciudad, cielos cubiertos principalmente, aunque se esperan más por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 36 km/h por la mañana.

Lluvia para Guadalajara

02:00 horas 17 °C Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 14:00 horas 25 °C Parcialmente nuboso 17:00 horas 25 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia 20:00 horas 20 °C Tormenta (30% de probabilidad de lluvia 23:00 horas 18 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia

La probabilidad de lluvia para el miércoles es mayor por la madrugada y en la noche.

Pronóstico nacional del jueves 18 al sábado 20 de septiembre de 2025

El jueves, una vaguada en altura en interacción con los remanentes del ciclón tropical "Mario", ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Durante el período de pronóstico:

En el transcurso del jueves, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico podría evolucionar a ciclón tropical. Se desplazará paralelo a las costas de Colima, Jalisco y gradualmente de las costas de Baja California Sur, en su avance ocasionará vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados mencionados, además de generar ingreso de humedad hacia el occidente del país.

El monzón mexicano aunado a divergencia generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico originará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

Vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

La nueva onda tropical (núm. 33) se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura que se extenderán sobre dichas regiones, condiciones, que mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

