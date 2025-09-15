La Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo una jornada de recolección de pruebas de ADN en Guadalajara durante los próximos días.

La dependencia federal —mediante la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada— realizará esta toma de muestras de perfil genético los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia.

El objetivo es recopilar muestras de ADN para compartirlas con todos los estados a nivel federal y tratar de compararlos con restos humanos de personas fallecidas sin identificar y tratar de facilitar su identidad.

Colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco consideraron la jornada como "una oportunidad crucial para recabar información genética que pueda ayudar a identificar a las personas desaparecidas y reunirlas con sus familias". Por ello, invitan a la población que tenga un familiar desaparecido a acudir.

Señalan que la recolección de muestras de ADN "es fundamental para la identificación de personas desaparecidas y puede ser clave para resolver casos".

Por ello, los colectivos recomiendan que se acuda con varios familiares que puedan participar para aumentar las posibilidades de encontrar coincidencias en la base de datos de ADN.

Los requisitos son los siguientes:

Tener un familiar desaparecido.

Contar con una carpeta de investigación.

En Jalisco hay, por lo menos, 15 mil 878 personas desaparecidas; por su parte, el Registro de PFSI del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contabiliza más de 5 mil cuerpos y restos de PFSI.

