Así puedes aliviar la cruda por los festejos del 15 de septiembre

Ayer, durante la noche del 15 de septiembre, México conmemoró el histórico Grito de Independencia. Como es costumbre mexicana, el festejo de esta fecha, que por primera vez encabezó una mujer, se acompaña con música, comida típica y buena cantidad de bebidas alcohólicas. Todo es risa y alegría hasta el día siguiente, cuando se presenta la terrible cruda.

Mayo Clinic describe la resaca, popularmente llamada "cruda" en México, como un conjunto de síntomas desagradables que pueden aparecer después de tomar demasiado alcohol.

Los síntomas más comunes de la cruda son los siguientes:

Cansancio y debilidad extremos

Sed o boca seca

Dolores musculares y dolor de cabeza

Náuseas, vómitos o dolor de estómago

Dormir mal o de manera insuficiente

Baja tolerancia a la luz y al sonido

Mareos o sensación de que la habitación gira

Temblores y sudoración

Problemas para concentrarse o pensar

Depresión o irritabilidad

Latidos rápidos del corazón

Remedios para quitar la cruda

A continuación, te compartimos algunos remedios caseros efectivos para disminuir los efectos de la resaca en tu organismo.

Hidrátate

Beber mucha agua y sueros con electrolitos es crucial para reponer los líquidos y minerales que perdiste.

Bebe café

Una taza de café te puede ayudar a sentirte menos cansado y más alerta, pero tómalo con moderación para no irritar tu estómago.

Bebidas azucaradas

Un refresco o jugo puede estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que ayuda a reducir la debilidad y el mareo.

Toma analgésicos

Si tienes dolor de cabeza o muscular, puedes tomar un analgésico como la aspirina o el ibuprofeno, pero recuerda siempre acompañarlo con comida para proteger tu estómago.

Comida picante

Si tu estómago lo tolera, los alimentos picantes pueden ayudar a reactivar tu cuerpo y mejorar la circulación.

