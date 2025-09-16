Así puedes aliviar la cruda por los festejos del 15 de septiembre

Ayer, durante la noche del 15 de septiembre, México conmemoró el histórico Grito de Independencia. Como es costumbre mexicana, el festejo de esta fecha, que por primera vez encabezó una mujer, se acompaña con música, comida típica y buena cantidad de bebidas alcohólicas. Todo es risa y alegría hasta el día siguiente, cuando se presenta la terrible cruda.Mayo Clinic describe la resaca, popularmente llamada "cruda" en México, como un conjunto de síntomas desagradables que pueden aparecer después de tomar demasiado alcohol.Los síntomas más comunes de la cruda son los siguientes:A continuación, te compartimos algunos remedios caseros efectivos para disminuir los efectos de la resaca en tu organismo.Beber mucha agua y sueros con electrolitos es crucial para reponer los líquidos y minerales que perdiste.Una taza de café te puede ayudar a sentirte menos cansado y más alerta, pero tómalo con moderación para no irritar tu estómago.Un refresco o jugo puede estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que ayuda a reducir la debilidad y el mareo.Si tienes dolor de cabeza o muscular, puedes tomar un analgésico como la aspirina o el ibuprofeno, pero recuerda siempre acompañarlo con comida para proteger tu estómago.Si tu estómago lo tolera, los alimentos picantes pueden ayudar a reactivar tu cuerpo y mejorar la circulación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF