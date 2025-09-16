El Grito de Independencia es uno de los rituales más representativos de México, una ceremonia solemne que recuerda el inicio de la lucha por la libertad. Cada 15 de septiembre, desde el Presidente hasta los alcaldes de las comunidades más pequeñas, evocan el histórico llamado de Miguel Hidalgo.

Sin embargo, no todos logran hacerlo sin tropiezos: algunos políticos confunden los nombres de los héroes, los alteran o incluso terminan mezclando personajes históricos en una sola figura. A continuación, un repaso por los deslices más comentados que distintos funcionarios mexicanos protagonizaron durante este 2025.

Los nuevos "Héroes" en los gritos de Independencia:



"Josefa Ortiz de Pinedo": Según el Alcalde de Escarcega



"Leonario Vicario": Según el gobernador de Puebla



pic.twitter.com/XfXh0OI2QT— HuGo Aranda Tamayo®️ (@arandatamayo_) September 16, 2025

Edil de Ciudad Madero, Tamaulipas, se equivoca en arenga de Grito de Independencia

Al vitorear a los héroes ante miles de ciudadanos que se congregaron al evento del Grito de Independencia, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, cometió el error de confundir el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, a quien arengó como "¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!".

La tradicional ceremonia se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, en el marco del 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

El presidente municipal repitió, desde el balcón central, el llamado de libertad y de justicia proclamado en 1810, por Miguel Hidalgo y Costilla en el conocido como grito de independencia.

Miles de ciudadanos respondieron al edil maderense en su arenga a los héroes: "¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!".

"¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!" (minuto 1:58:30 de la transmisión en vivo).

En el Grito de Independencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente municipal Erasmo González ( @erasmoglz) cometió un error histórico: ¡gritó “Viva Josefa María Morelos y Pavón”! �� Y la ciudadanía no dejó pasar el detalle. ����



pic.twitter.com/3QZglU40Px— Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

Error del alcalde en el Grito de Escárcega, Campeche, se vuelve viral

El tradicional Grito de Independencia en Escárcega rompió con la solemnidad este 15 de septiembre, luego de que el alcalde Juan Carlos Hernández Rath protagonizara un momento inesperado que rápidamente circuló en redes sociales.

Durante la ceremonia, el edil comenzó a evocar a los héroes y heroínas de la Independencia, como dicta la tradición. Pero al llegar a la mención de Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, cometió un tropiezo que no pasó desapercibido para el público y terminó convirtiéndose en tema viral.

Los memes no se hicieron esperar en redes sociales. REDES SOCIALES

El instante quedó registrado en video, donde se alcanzan a escuchar las risas del público al percatarse del error. En lugar de mencionar correctamente a la heroína de la Independencia, el alcalde confundió el apellido y lo combinó con el del comediante Jorge Ortiz de Pinedo, lo que provocó sorpresa y una oleada de comentarios entre la burla y el asombro.

Resbalón del alcalde de Escárcega, Campeche:



pic.twitter.com/Vdx0Hi5xH3— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 16, 2025

Gobernador de Puebla rebautiza a Leona Vicario como “Leonorio”

Leona Vicario, recordada como la heroína que financió la causa insurgente y divulgó los levantamientos a través de sus escritos, fue víctima de un desliz histórico durante el Grito de Independencia en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta la rebautizó como “Leonorio Vicario”, error que rápidamente desató comentarios y burlas en redes sociales.

La situación se volvió aún más polémica cuando el equipo de comunicación del Gobierno estatal intentó corregir la pifia editando la grabación oficial del evento para eliminar el momento del lapsus. Sin embargo, el video original ya circulaba ampliamente, y la edición no hizo más que evidenciar el intento de encubrimiento, generando todavía más críticas.

¡Ah caray! Se equivoca el gobernador de #Puebla y en la arenga del #Grito dice "Viva Leonario Vicario".

pic.twitter.com/oFDstly7vn— David Celestino (@DavidCelest) September 16, 2025

Así fue el error en el Grito de Zaragoza, Coahuila

El Grito de Independencia en Zaragoza, Coahuila, se volvió tendencia por un insólito error que unió a dos grandes héroes de la historia de México: José María Morelos y Pavón, “El Siervo de la Nación”, y Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”.

El responsable del lapsus fue el alcalde Evelio Vara, del Partido del Trabajo (PT), quien, en un momento de confusión, proclamó un inesperado “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”. La equivocación se difundió rápidamente en redes sociales, generando comentarios y reacciones virales.

Otra pifia



pic.twitter.com/44Q0WN5JLa— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 16, 2025

