Luego de dar el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol 2025, Benjamín Gil, manejador de los Charros de Jalisco, destacó las fortalezas de Sultanes de Monterrey, asegurando que es un gran equipo. Sin embargo, fue contundente al decir que, mientras sus dirigidos jueguen buen béisbol, no habrá novena que les pueda arrebatar el triunfo. “Sultanes tiene décadas siendo de los mejores equipos. Cuenta con una una tremenda base mexicana y tremendos elementos extranjeros también. Claro que uno le tiene respeto, pero el respetarle no quiere decir que nosotros no creemos que somos mejor equipo. No esperamos que ellos se vayan a rendir, si no se rindieron hace dos semanas cuando estaban 3-0 abajo, por qué se van a rendir ahora".“Pero está sencillo. Si nosotros jugamos bien no hay nadie que nos pueda ganar una serie. No es posible. No existe un equipo en esta liga que nos pueda ganar una serie si nosotros jugamos bien. Cuando pichamos mal, pues abrimos oportunidades. Pero, cuando nosotros ejecutamos, no hay un equipo que nos gane. Sultanes es un gran equipo, pero yo sé lo sé lo que tenemos aquí”, sentenció Gil.En cuanto al tema físico por el desgaste que han tenido sus jugadores, dijo que todos tendrán tiempo de descansar cuando se consume el campeonato.“Todos estamos en ritmo. Vamos a descansar el diecinueve o veinte de septiembre, dependiendo de cuánto dure la final y qué día sea el desfile de campeonato".SV