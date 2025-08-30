El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 30 de agosto el pronóstico extendido a 96 horas, en el que advierte lluvias de diversa intensidad, tormentas eléctricas, caída de granizo y temperaturas extremas en gran parte del territorio mexicano. Diversos sistemas como el monzón mexicano, las ondas tropicales 27, 28 y 29, canales de baja presión y un sistema frontal, serán los principales generadores de estas condiciones.

Para las próximas 24 horas, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur del país, con precipitaciones intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén granizadas en el occidente y centro del país, además de oleaje elevado en costas del Pacífico sur. El ambiente caluroso persistirá en el norte, noreste y regiones costeras, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

En el lapso de 48 horas, la onda tropical 28 y una zona de baja presión con potencial ciclónico incrementarán la probabilidad de lluvias intensas en el sur y occidente, además de tormentas en el centro del país. En paralelo, la onda tropical 29 se desplazará sobre la Península de Yucatán y el sureste, favoreciendo precipitaciones de gran magnitud en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En tanto, el monzón mexicano mantendrá lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Nayarit, mientras el calor extremo persistirá en el noroeste.

Hacia el inicio de la próxima semana, un sistema frontal reforzado por aire frío ingresará al noreste de México, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este frente permanecerá como estacionario entre martes y miércoles, manteniendo las precipitaciones en la región y reforzando la inestabilidad atmosférica en el norte y noreste del país.

El SMN indicó que, del lunes al miércoles, las ondas tropicales 28 y 29, en interacción con canales de baja presión y circulación en niveles altos, podrían generar condiciones favorables para el desarrollo de un ciclón tropical en el Pacífico sur. Además, se esperan lluvias de fuertes a intensas en estados del centro, sur y sureste, incluido el Valle de México, así como oleaje elevado en costas del Pacífico.

Las autoridades advirtieron que las lluvias pronosticadas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y provocar el incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales.

SV