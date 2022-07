Luego de que el tiktoker conocido como "Fofo" Márquez ofreciera una disculpa pública en busca de enmendar el error cometido tras cerrar el Puente Matute Remus y presumirlo como un logro en su cuenta de TikTok, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara le respondió contundentemente.

El tiktoker se dirigió a Pablo Lemus señalándole que no quiere tener ningún problema con su gobierno y que por ello ofrecía una disculpa pública y que además estaba dispuesto a pagar una multa si así lo requería, sin embargo, el presidente municipal respondió que no basta con pedir perdón y debe pagar su falta con trabajo comunitario, como barrer calles o limpiar algún espacio público.

“Es trabajo comunitario, nada económico. Que venga a limpiar la zona baja del Puente Matute Remus”, fue la respuesta de Pablo Lemus al mensaje del "Fofo" Márquez.

A través de redes sociales también Pablo Lemus informó que el Gobierno de Guadalajara se pondrá en contacto con "Fofo" Márquez para llegar a un acuerdo compensatorio en favor de la ciudad.

Asimismo, el "Fofo" Márquez publicó un video en el que se sinceró sobre todo el revuelo que ha causado en su contra el video que subió a su TikTok en el puente. El influencer aseguró que ha hecho otro tipo de videos que hablan mejor de su persona y sin embargo la gente se ha centrado en atacarlo por el más reciente.

"He estado haciendo videos ayudando a gente de Guadalajara donde voy y les doy despensas, he estado agarrando gente y les digo agarra lo que quieras del súper por 10 minutos y a la gente necesitada, ¿porqué no hacen publicas esas cosas y me tachan de mala persona?", dijo.

JL