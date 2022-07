Viral: ¿Quién es "Fofo" Márquez, el tiktoker que detuvo el tráfico en el puente Matute Remus?

"Fofo" Márquez es popular por su excéntrica vida, que derrocha dinero entre champaña, antros y mujeres, pues asegura ser el heredero de un millonario mexicano.

Este viernes, el polémico influencer se volvió viral debido a que compartió una serie de videos en su cuenta de Tiktok donde presumió cómo es que “cerró” el puente Matute Remus para grabar videos. “Me voy a poner a bailar, a hacer TikToks (...) para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”.

Pero este no ha sido el único escándalo en el que Márquez se ha visto involucrado, entre otros se encuentra su supuesto secuestro y la ocasión en que fingió su muerte, además de sus famosos baños en agua Voss y champaña Moëtt.

Hace unas semanas se dijo que "Fofo" y Karely tenían una relación pues se les vio muy de cerca en algunas fiestas. Sin embargo, la modelo habló con Ryan Hoffman, hermano de "YosStop", sobre lo que ocurre con el socialité.

Y si dejamos de hacer famosos a gente pendeja?

"Una muestra más que eres un acéfalo imbecil" @fofo_marquez

Ya es hora de que revientes a este wey también, tío @robpapersheet pic.twitter.com/lXb8eXDPvU — Es De Mamadores (@Esdemamadores1) July 7, 2022

"No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho", dijo ella y pidió a la gente que no lo siga en redes sociales.

Karely también indicó que la relación con "Fofo" está mal. "Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos".

"Fofo" no tardó en responder. "Hubieron dos tres cosas que me molestaron y que no me parecieron, pero yo también me pasé un poco al besar a su amiga", admitió él en un video de YouTube.

Fofo Márquez en contra de Arturo Islas Allende pt.2 pic.twitter.com/Lz9SPmTJz0 — Lo + viral (@VideosVirales69) June 30, 2022

AC