El influencer "Fofo" Márquez se disculpó la tarde de este martes luego de que la semana pasada subiera un video a sus redes sociales donde presume haber llevado a cabo el cierre del Puente Matute Remus, en Guadalajara.

"Quiero hablar del tema del puente y quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que otros influencers lo había hecho y quise hacerlo a forma de contenido.

"A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder. Luego digo babosadas, ¿saben?".

Dijo que no pensó que se fuera a hacer tan viral el video, ya que rápidamente obtuvo más de 10 millones de vistas.

"Yo subí el Tik tok y tuvo 10 millones de vistas en menos de 24 horas (habían pasado 11 horas), y al día siguiente ya estaba en las noticias y me tiraron el tik tok por eso, de hecho ahorita está penalizada mi cuenta y no puedo subir tik toks".

"No medí la gravedad del asunto", añadió.

Refirió que nadie habla de sus otros videos donde asegura que ayuda a personas en Guadalajara de diferentes maneras.

"He estado haciendo videos ayudando a gente de Guadalajara donde voy y les doy despensas, he estado agarrando gente y les digo agarra lo que quieras del súper por 10 minutos y a la gente necesitada, ¿porqué no hacen publicas esas cosas y me tachan de mala persona?".

También alardeó que le dio 10 mil pesos a un repartidor de pizza.

Dice a Pablo Lemus que pagaría multa

Se dirigió al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para disculparse por lo ocurrido:

"Yo ya no quiero entrar en este tipo de polémicas y problemas con el Gobierno. Señor, Lemus, le pido una disculpa a usted y a su Gobierno, yo no quiero entrar en problemas con su Gobierno, lo hice a manera de contenido. Si tiene hijos o esposa supongo que consumen Tiktok, que le expliquen un poco más cómo funcionan las redes sociales.

"No lo hice a manera de ofenderlo, incluso si necesita que pague una multa acepto mi responsabilidad y la voy a pagar. Yo lo que quiero es calmar esto, usted dígame qué hay que hacer".

Finalizó diciendo que el alcalde puede ponerse en contacto con él si determina que debe pagar una multa y habló sobre lo que significa para él la ciudad.

"Amo Guadalajara, me encanta Guadalajara, entonces quiero seguir estando aquí".