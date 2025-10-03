La Secretaría de Transporte Jalisco informó que se habilitaron dos rutas de servicio extendido de Mi Macro Periférico con el objetivo de que la ciudadanía pueda regresar con seguridad a sus casas tras disfrutar de las Fiestas de Octubre.

Te recomendamos: Destruyen 70 mil plantas de mariguana en Tequila

Ruta uno

Periférico Norte- Periférico Belenes

Horarios a Arcos de Zapopan: 11:50 pm, 0:10, 0:30 y 0:50.

Ruta dos

Periférico Norte- Tonalá Centro

Horarios a Tonalá: 0:00, 0:20, 0:40, 1:00 am.

La Secretaría aclaró que las rutas C01 y T04 de Mi Macro Periférico no ampliarán su derrotero, pero se habilitarán las dos rutas mencionadas arriba con el servicio extendido.

Hasta la publicación de esta nota la Setran no ha informado si las dos rutas habilitadas tendrán su servicio durante todas las Fiestas de Octubre.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Por su parte el servicio de Mi Macro Calzada extenderá su servicio del 3 de octubre al 4 de noviembre, con últimas salidas en terminales Fray Angélico y Mirador, de jueves a domingo a las 00:15 horas.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Lee también: Rutas de camiones pararán sus recorridos HOY en la ZMG

Horario y precios de las Fiestas de Octubre 2025

Las Fiestas de Octubre 2025 abrirán sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche , mientras que las terrazas permanecerán en operación hasta las 3:00 de la madrugada, ofreciendo a los asistentes una experiencia extendida para disfrutar tanto de las actividades diurnas como nocturnas.

El costo de la entrada general será de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores, y 25 pesos para niñas y niños menores de 12 años. En tanto, los menores de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el enfoque familiar e incluyente de esta tradicional celebración tapatía.

NA