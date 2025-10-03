Destruyen 70 mil plantas de mariguana en Tequila

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se aseguraron alrededor de 70 mil plantas de mariguana en el municipio de Tequila, Jalisco.

La hierba se encontró en el predio conocido como La Cueva, ubicado en la carretera que va de Tequila a la comunidad de El Salvador.

En un comunicado, la dependencia informó que durante uno de sus patrullajes ordinarios, elementos de la Policía Regional asignados a la vigilancia de la Región Valles detectaron en el citado predio usualmente dedicado a la milpa, varias plantas de aparente dicha droga.

Al aproximarse detectaron que en el terreno de cerca de 200 por 200 metros, había un estimado de 70 mil plantas dicha droga, de entre 1.5 y 2 metros de altura.

ESPECIAL

Se trata de aproximadamente 105 toneladas de la droga que en el mercado negro tendrían un precio cercano a los 73.5 millones de pesos. Con esta acción, la Policía de Jalisco evitó que llegaran a las calles aproximadamente 21 millones de dosis. Una vez que los oficiales informaron sobre el hallazgo a un agente del Ministerio Público, realizaron la destrucción del estupefaciente.

EE