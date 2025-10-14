Fiestas de Octubre 2025: Este el precio para adultos mayores y estudiantes

Las Fiestas de Octubre 2025 ya comenzaron y si estás planeado asistir a divertirte en los juegos, escuchar a tu artistas favorito o comer algo delicioso, aquí te contamos el precio de las entradas; y en caso de que lleves a tu abuelito o algún adulto mayor o eres estudiante, tienes que saber que tienes un descuento para ingresar al recinto. El recinto abre sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche, mientras que las terrazas permanecerán en operación hasta las 3:00 de la madrugada, ofreciendote una experiencia extendida para que disfrutes tanto de las actividades diurnas como nocturnas.El costo de la entrada general será de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores de 60 años.En caso de ser alumno deberás presentar tu credencial de estudiante.En tanto, los menores de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el enfoque familiar e incluyente de esta tradicional celebración tapatía.NA