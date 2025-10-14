Fiestas de Octubre 2025: Este el precio para adultos mayores y estudiantes

Las Fiestas de Octubre 2025 ya comenzaron y si estás planeado asistir a divertirte en los juegos, escuchar a tu artistas favorito o comer algo delicioso, aquí te contamos el precio de las entradas; y en caso de que lleves a tu abuelito o algún adulto mayor o eres estudiante, tienes que saber que tienes un descuento para ingresar al recinto.

El recinto abre sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche, mientras que las terrazas permanecerán en operación hasta las 3:00 de la madrugada, ofreciendote una experiencia extendida para que disfrutes tanto de las actividades diurnas como nocturnas.

¿Cuál es el precio de las entradas para adultos mayores y estudiantes en las Fiestas de Octubre 2025?

El costo de la entrada general será de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores de 60 años.

En caso de ser alumno deberás presentar tu credencial de estudiante.

En tanto, los menores de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el enfoque familiar e incluyente de esta tradicional celebración tapatía.

