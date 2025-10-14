El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que este martes 14 de octubre las Líneas 1, 2, 3 de Mi Tren extenderán sus horarios hasta las 1:00 am para que las y los ciudadanos puedan disfrutar de las Fiestas de Octubre y regresar a sus casas seguros.

Por ello SITEUR pidió a la ciudadanía anticipar sus trayectos y aprovechar el transporte de Mi Tren como una opción segura y práctica para moverse dentro de la ciudad.

CORTESÍA/ Siteur Jalisco

Este martes se presenta Enjambre en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez a las 8:00 pm y para aquellos afortunadas que podrán ver a esta icónica banda en las Fiestas de Octubre, también podrán hacer uso del Tren Ligero una vez que se termine el concierto, tomando en cuenta que la estación Auditorio y Periférico Norte de la Línea 1 son las más cercanas al recinto.

El costo de la entrada general a las Fiestas de Octubre es de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores, y 25 pesos para niñas y niños menores de 12 años. En tanto, los menores de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el enfoque familiar e incluyente de esta tradicional celebración tapatía.

